فضل أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة 1444.. دار الإفتاء توضح (فيديو)

يحرص المسلمين مع حلول شهر ذي الحجة على الإكثار من العبادات والطاعات، منها ترديد الدعاء، ولكن قد لا يعلم البعض منهم ما هو فضل أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة 1444، وهو ما توضحه دار الإفتاء.

وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، عن فضل أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة 1444، إن الله -سبحانه وتعالى- أمر عباده أن يذكروه، خاصة في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وعدم الغفلة عنه، فجعل الذكر شعار أهل الإيمان، يقول الله عز وجل: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾.

فضل أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة 1444

وتابعت دار الإفتاء في حديثها حول فضل أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة 1444، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا عن أهمية ذكر الله تعالى فقال: «مَثَلُ الَّذِي يَذكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لا يَذكُرُ رَبَّهُ.. مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ»، موضحة أن ذكر الله -عز وجل- خاصة في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة هو الصلة بين العبد والرب، وهو وسيلة القرب وطريق الحب، وهو باب عظيم لتزكية النفس واطمئنان القلب، والسبيل إلى حسن الثواب في الآخرة.

تعرف على فضل أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة 1444

واستكمالا للحديث حول فضل أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة 1444، أكدت «الافتاء»، أن هناك أدعية يستحب ترديدها خلال العشر من ذي الحجة، بينها «لاَ إله إلاَّ اللَّه وحدَهُ لا شرِيكَ لهُ، اللَّه أَكْبَرُ كَبِيرًا، والحمْدُ للَّهِ كَثيرًا، وسُبْحانَ اللَّه ربِّ العالمِينَ، وَلاَ حوْل وَلا قُوَّةَ إلاَّ باللَّهِ العَزيز الحكيمِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وارْحمني، واهْدِني، وارْزُقْني».