حكم شرب الماء مع أذان الفجر في العشر الأوائل من ذي الحجة.. الإفتاء توضح

يحرص الكثيرون على صيام الـ9 أيام الأوائل من شهر ذي الحجة، لما فيها من ثواب عظيم والتي تنتهي بيوم وقفة عرفات الكبرى، والتي توافق أيضًا وقوف ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام على صعيد جبل عرفات الطاهر لأداء ركن فريضة الحج الأعظم.

لا يجوز للصائم أن يشرب بعد الشروع في الأذان

ويواجه الكثيرون مشكلة تتلخص في أنها يتناولوا المياه والمأكولات عند الأذان، حيث أكدت دار الإفتاء المصرية أنه إذا كان المؤذن يؤذن عند دخول وقت الفجر، فإنه لا يجوز للصائم أن يشرب بعد الشروع في الأذان وذلك لأن الله تعالى أوجب الإمساك عند دخول الفجر.

واستشهدت الإفتاء في حكم عدم إباحة الشرب بعد الأذان بقول الله عزوجل «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ» سورة البقرة : 187، مطالبة المسلمين بالإمساك عن المفطرات بعد سماع أذان الفجر.

وأضافت الإفتاء، بأن الله سبحانه وتعالي أباح الأكل والشرب إلى طلوع الفجر «الأذان»، ولكن إذا تبين الفجر حُرّم الأكل والشرب وغيرها من المفطرات التي أحلها الله سبحانه وتعالي، لافتة إلى أن من شرب الماء وهو يسمع أذان الفجر فعليه القضاء إذا كان الأذان بعد طلوع الفجر.