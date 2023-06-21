موعد أذان المغرب في ثالث أيام ذي الحجة

تواصل شريحة كبيرة من المسلمين، صيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وكانت دار الإفتاء المصرية، أكدت عبر أمانة الفتاوى الإلكترونية، ردا على تساؤلات المواطنين حول صيام العشر الأوائل من ذي الحجة، أنّ حفصة رضي الله عنها قالت: «أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صيام يوم عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة».

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب اليوم ثالث أيام شهر ذي الحجة، وفقا للهيئة العامة للمساحة المصرية.

موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء الثالث من ذي الحجة

أذان المغرب يختلف موعده من محافظة لأخرى، وقد يصل فرق رفع الأذان بين مدينة وأخرى لـ15 دقيقة.

- أذان المغرب في محافظة الإسكندرية: 8:07 مساءً.

- أذان المغرب في محافظة القاهرة: 8:00 مساءً.

- أذان المغرب في محافظة مطروح: 7:38 مساءً.

- أذان المغرب في محافظة اسيوط : 7:53 مساءً.

- أذان المغرب في محافظة المنيا: 7:56 مساءً.

- أذان المغرب في محافظة السلوم : 8:27 مساءً.

- أذان المغرب في محافظة الفيوم: 7:59 مساءً.

- أذان المغرب في محافظة طابا: 7:43 مساءً.

- أذان المغرب في محافظة المنصورة: 8.00 مساءً.

- أذان المغرب في محافظة أسيوط: 7:52 مساءً.