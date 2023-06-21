مقرر لجنة مبادرة علاج الأورام السرطانية: نستهدف الأفراد فوق 18 سنة

قالت الدكتورة نرفانا حسين، مقرر اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، إنَّ مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية جاءت بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكّدة أهمية التوعية والاكتشاف المبكر عن الأورام، كون نسبة الشفاء والاستجابة للعلاج تكون أعلى بالمراحل الأولى عند الإصابة.

المبادرة تستهدف 4 أنواع من السرطان

وأضافت «نرفانا حسين»، خلال حوارها لبرنامج «8 الصبح»، تقديم أية جمال الدين، على قناة DMC، أنَّ الاكتشاف المبكر عن الأورام السرطانية يقلل العبء عن الدولة والمريض الذي يتمّ تشخيصه في مراحل متأخرة، لذلك انطلقت المبادرة الرئاسية للكشف عن الأورام السرطانية في يوم 11 يونيو، وتستهدف 4 أنواع من السرطان هي: «البروستاتا، والقولون، والرئة، وعنق الرحم».

وتابعت أنَّ مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية هدفها الرئيسي هو الكشف المبكر، وتستهدف الرجل والمرأة فوق عمر 18 سنة، إذ يجب على المواطن التوجه إلى أقرب وحدة صحية لملء استبيان يضم أسئلة حول كل ما يتعلق بالمرض من التاريخ المرضي والعمر ، والتعرف إذ كان هناك تاريخ وراثي للأورام، موضحة أنَّه بناءً على هذا الاستبيان يتمّ معرفة إذا كان المتقدم مستهدف دوري أم لا.

طريقة التسجيل بالمبادرة

وأوضحت أنَّ المريض المستهدف الدوري يعني «المريض الأكثر عرضة للإصابة بالأورام السرطانية»، مشيرة إلى أنَّ سرطان القولون من الممكن أن يأتي في مراحل عمرية مبكرة، متابعة أنَّه يمكن التسجيل بالمبادرة عن طريق البوابة الإلكترونية للوزارة أو من خلال التوجه لأقرب وحدة صحية.