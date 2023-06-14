الفنانة دينا حايك توجه رسالة لمصابي السرطان بعد تعافيها: «مريت بظروف صعبة»

قالت الفنانة دينا حايك، إن رحلة علاجها كانت صعبة وشاقة، إذ خضعت للعلاج الكيميائي وبأشعة الراديو فضلا عن إجراء عملية جراحية، ولكنها تعافت وأنهت رحلة علاجها، مؤكدة: «خلصت فحوصاتي وكل شيء كويس، والأمور تسير تمام الحمد لله».

رحلة علاجها من السرطان

ووجهت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» من تقديم أحمد صلاح، عبر فضائية «dmc» رسالة لكل المصابين بمرض السرطان بعد تعافيها، قائلة: «نحن بشر نتعرض للمشكلات والأمراض، ويجب علينا أن نكون أقوى من كل هذه الأزمات الصعبة التي يمر بها الإنسان، أنا مررت بظروف صعبة، وأوقات كثيرة كنت بشعر بالحزن والوجع الكبير، لكن كان ضروري أن أكون أقوى حتى استطيع تخطي تلك المرحلة، ولو تركنا المرض يسيطر علينا، يبقى إحنا بجد وقعنا ويكون هو اللي ربح».

دعم الناس كان مصدر قوة لها

وتابعت أن محبة الناس من مختلف البلاد كانت سببا رئيسيا لإعطائها القوة للخروج من تلك الأزمة، متابعة أن مرض السرطان كان في مرحلة خطر للغاية: «كان عندي الكانسر قاسي وسريع في انتشاره، وشكرت ربي ومن ثم كل الناس الفنانين والصحفيين والإعلاميين والجمهور بعد التعافي منه».