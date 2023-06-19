لقاء سويدان تطمئن جمهورها على صحتها: نتيجة تحليل الأورام سلبية

كشفت الفنانة لقاء سويدان عن تطورات حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية، قبل أيام، لاستئصال أورام داخل أحد مستشفيات القاهرة.

وكتبت لقاء سويدان عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «من كل قلبي متشكرة جدا لكل اللي جالي المستشفى أو البيت، واللي كانوا بيكلموني يوميا حتي لو مقدرش أرد، واللي بيبعت رسايل ولحبايبي اللي بعتوا ورد من برا مصر، وحبايبي اللي كانوا مهتمين بتغذيتي وبعتوا حمام وفراخ و محاشي وحلويات علي مدار أسبوعين.. تخنتوني الله يسامحكم».

لقاء سويدان تشكر محبيها على اهتمامهم بالسؤال عنها

وتابعت: «أنا الحمد لله بتحسن ونتيجة التحاليل طلعت خالية وسلبية بكرم ربنا، بجد أنتم نعمة كبيرة، وهونتم عليا الوجع، أجمل حاجة تحس بالحب والود، كتير بحبكم».

آخر ظهور للفنانة لقاء سويدان

يذكر أن آخر ظهور للفنانة لقاء سويدان كان في حفل زفاف الفنانة ميرنا نور الدين قبل أسابيع، حيث حرصت على حضور الفرح منذ بدايته لدعم صديقتها، كما دخلت في وصلة رقص مع الفنان صلاح عبدالله.