تفاصيل عودة صفاء أبو السعود للغناء.. حملة دعائية ضد السرطان

تسجل اليوم الفنانة صفاء أبو السعود أغنية جديدة، تعود بها إلى عالم الغناء بعد فترة من الغياب، وتتعاون في الأغنية مع أنور الكموني لاعب التنس المحارب للسرطان، وتحمل الأغنية رسالة، وستكون إحدى الحملات الدعائية للوقاية من مرض السرطان.

آخر ظهور لصفاء أبو السعود

وكانت صفاء أبو السعود كُرمت مؤخرا من البيت الفني للفنون الشعبية بقيادة عادل عبده قبل خروجه على سن المعاش، وأعربت وقتها عن سعادتها بالتكريم لأنها تحب للغاية الفنون الاستعراضية وأن الاستعارضات أقرب الفنون إلى قلبها، وكرمت صفاء مع كل من أشرف زكي، مصطفى كامل وغيرهم من الفنانين.

ويذكر أن صفاء أبو السعود واحدة من أهم مطربات أغاني الأطفال والمناسبات، ومن بينها «العيد فرحة»، «يا صحابي وصحباتي»، «العصفور زقزق على عشي» وغيرها من الأغاني.

آخر أعمال صفاء أبو السعود

أما عن التمثيل فآخر أعمالها فكانت مسلسل «اغتيال شمس» عام 2010، وشارك في بطولته كل من خالد زكي، سميحة أيوب، ياسر جلال، لقاء سويدان، غادة إبراهيم، هادي الجيار، إدوارد، فراس إبراهيم، جمال إسماعيل، مهت محي، سيد صادق، حسين مملوك، كمال الألفي، إحسان الترك، يوسف العسال، سيد ممدوح، عثمان محمد علي، ليلى علي، أحمد دياب.