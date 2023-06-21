توتر جديد بين أمريكا والصين.. بايدن يصف «شي» بالديكتاتور بعد زيارة «بلينكن»

بعد يوم من انتهاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن إلى الصين، لتحفيف حدة التوتر بين البلدين، تأزمت الأوضاع بين البلدين، إثر وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الصيني بالديكتاتور.

وأدلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، تصريحاته عن رئيس الصين، في حفل لجمع تبرعات في كاليفورنيا، وقال بايدن، إن «شي»، شعر بالحرج الشديد عندما أُسقط منطاد صيني أعلى الولايات المتحدة هذا العام.

بايدن يصف رئيس الصين بالديكتاتور

وأضاف بايدن في معرض تصريحاته عن الرئيس الصيني: «السبب الذي جعل شي جين بينغ منزعجا للغاية عندما أسقطت ذلك المنطاد بما عليه من معدات تجسس، هو أنه لم يكن يعلم أنه كان موجودا هناك».

وتابع بايدن: «هذا مصدر إحراج كبير للديكتاتور، عندما لا يعرف ماذا يحدث من حوله، لم يكن من المفترض أن يذهب هذا المنطاد إلى هناك، لقد خرج عن المسار».

فيما أعربت وزارة الخارجية الصينية، عن معارضتها الشديدة والاستياء البالغ من تصريحات بايدن بشأن الرئيس الصيني، منوهة إلى أن وصف بايدن للرئيس تشي بالديكتاتور، انتهاك لسيادة وكرامة الصين واستفزاز سياسي.

يشار إلى أنه في فبراير الماضي حلق منطاد تجسس صيني فوق المجال الجوي الأمريكي ما تسبب في زيادة التوتر بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الزيارات بين المسؤولين الأمريكيين والتايوانيين.

زيارة بلينكن إلى الصين

وأول أمس الإثنين خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي، بالرئيس الصيني، أثناء زيارته إلى بكين، اتفق بلينكن وشي على تحقيق الاستقرار في التنافس الشديد بين واشنطن وبكين حتى لا ينحرف إلى صراع، لكنه فشل في تحقيق أي تقدم كبير في القضايا الخلافية بين الجانبين خلال زيارته النادرة للصين، واتفقا على مواصلة الحوار الدبلوماسي وقيام المسؤولين الأمريكيين بمزيد من الزيارات إلى الصين في الأسابيع والأشهر المقبلة.