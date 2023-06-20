بايدن يرد على تهديدات بوتين بشأن السلاح النووي.. ماذا قال؟

بعد أيام من إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن تهديد نظيره الروسي باستخدام أسلحة نووية تكتيكية «حقيقي».

بايدن يعلق على تهديدات بوتين

وأضاف أن إعلان روسيا بعد نشر أول أسلحتها النووية التكتيكية في بيلاروسيا، يعد تصرفا غير مسؤول تماما، قائلا لمجموعة من المتبرعين في كاليفورنيا أمس: «عندما كنت هنا قبل نحو عامين قلت أنني قلق من جفاف نهر كولورادو، ونظر إليّ الجميع وكأنني مجنون، ونظروا لي النظرة نفسها عندما قلت أنني قلق بشأن استخدام بوتين أسلحة نووية تكتيكية، هذا حقيقي»، وفقا لوكالة رويترز.

يشار إلى أن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، قال إن الأسلحة النووية التكتيكية الروسية التي تتسلمها بعضها أقوى 3 مرات من القنابل الذرية، التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما وناجازاكي في 1945.

نشر أسلحة نووية فى بيلا روسيا

وتعد تلك هي المرة الأولى التي تحرك فيها روسيا، مثل هذا النوع من الأسلحة، خارج حدودها منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، أسلحة نووية أقصر مدى وأقل قوة يمكن استخدامها في ساحة المعركة.

وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها لن تغير موقفها تجاه الأسلحة النووية الاستراتيجية بعد إعلان موسكو نشر أسلحة نووية في بيلا روسيا.

ورفضت روسيا في مايو الماضي انتقادات بايدن، لخطتها نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، قائلة: «أمريكا تنشر منذ عقود مثل هذه الأسلحة النووية في أوروبا».