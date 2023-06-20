وزير الخارجية الأمريكي: زيارة بايدن للصين غير مستبعدة

قال وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، إنه ليس من مصلحة بلاده تقديم تكنولوجيا حساسة تساعد الصين على بناء أسلحة.

زيارة الرئيس الأمريكي للصين أمر غير مستبعد في المستقبل

وأضاف «بلينكين»، بحسب قناة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الثلاثاء: «من الممكن إجراء حوار مع وزير دفاع الصين دون رفع العقوبات الأمريكية عليه»، مؤكدا أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للصين أمر غير مستبعد في المستقبل.

ويزور «بلينكن» الصين في أول زيارة لوزير خارجية أمريكي منذ 5 سنوات.