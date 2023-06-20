بايدن يعلق على زيارة بلينكن للصين: لم تحرز تقدما في العلاقات بين البلدين

قال الرئيس الأمريكي جو ‏بايدن، إن العلاقات مع الصين على المسار الصحيح، معربا عن عدم اعتقاده أن زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن لبكين، أحرزت تقدما في العلاقات مع الصين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضح بايدن في بيان،: «نحن في الطريق الصحيح»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشاد رئيس الإدارة الأمريكية، بوزير خارجيته أنتوني بلينكن، وقال إنه قام بعمل رائع خلال زيارته.

محادثات بناءة مع الرئيس الصيني

وفي وقت سابق، أشارت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن أجرى محادثات صريحة وبناءة مع الرئيس الصيني شي جين بينج.

وكان بينج عبر في وقت سابق، لوزير الخارجية الأمريكي، عن أمله في أن تساهم زيارته إيجابيا في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً أن «بكين» تحترم مصالح «واشنطن» ولا تسعى لتحديها.

وفي وقت سابق، شدد بلينكن، أن «واشنطن» ستواصل الاعتماد على الدبلوماسية لطرح مخاوفها وتحقيق التعاون مع ان، وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي بختام زيارته للصين، إن «واشنطن» تدير علاقة معقدة مع «بكين» عبر الطرق الدبلوماسية.

البيت الأبيض: لم يتحدد بعد موعد للاجتماع بين بايدن وبينج

وأضافت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، كارين جان بيير، أن زيارة وزير الخارجية للصين خطوة إيجابية للأمام بالعلاقات بين البلدين، موضحة، أنه لم يتحدد بعد موعد للاجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج.

وكان مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وزير الخارجية الصين يالسابق، وانج يي، قال خلال لقاء مع بلينكن، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي، إلى «بكين» تأتي في مرحلة حاسمة للعلاقات بين البلدين، وفقا لما ذكرته وكلة أنباء «شينخوا» الصينية.