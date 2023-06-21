عضو «الشيوخ»: الحياة السياسية تعيش حالة غير مسبوقة بفضل الحوار الوطني

قال عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ، إنّ الحياة السياسية تعيش حالة غير مسبوقة بسبب الحوار الوطني، موضحًا أنَّه في الماضي كان هناك حالات حوارية لكنها لم تكن بهذا الحجم أو التحضير الجيد، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعوته لعقد هذا الحوار من باب الحرص على الدولة المصرية ومصلحتها بعدما اطمأنّ إلى استكمال مؤسسات الدولة المصرية، والحالة التي وصلت إليها مصر من استقرار اقتصادي وأمني.

الحوار الوطني دعوة حوارية بين كل أطياف المجتمع المصري

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي أنَّ هذا الحوار دعوة حوارية بين كل أطياف المجتمع المصري، ليس مقصورا على فئة بعينها، كما أنَّه ليس حوارًا بين فئة والحكومة كما يتخيل البعض، وليس حوارًا بين فصيلي الموالاة والمعارضة، لكنه حالة حوارية نتمنى من الله أن تكون مستمرة معنا كشعب وسياسيين.

الحوار الوطني يشهد مساحات مشتركة بين الجميع بشكل لا يمكن تخيله

وشرح عضو مجلس الشيوخ إنّ الحوار الوطني يشهد مساحات مشتركة بين الجميع بشكل لا يمكن تخيله، موضحًا أنَّ الرئيس السيسي قال إنَّ الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وهذا المبدأ أراه متحققًا داخل أروقة الحوار الوطني، والكل مشارك والهدف الأساس هو الوصول بمخرجات لصالح الوطن والمواطنين.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أنَّ الكل مشارك من أرضية وطنية والكل بدأ يسمع ويصل إلينا، هنا ثقافة الحوار، نسمع ونشارك الآراء، أنا عضو في حزب مستقبل الوطن وأعلنت منذ اليوم الأول أنني سأدخل الحوار الوطني ولست متمسكا بأفكاري، ومستعد كحزب أن أتقبل أفكار الآخرين إن رأيتُ فيها إنها لمصلحة الوطن والمواطنين.

أكاد أزعم أن الجميع في الحوار الوطني اتفق على أن الزيادة السكانية

وتابع عضو مجلس الشيوخ «أكاد أزعم أن الجميع في الحوار الوطني اتفق على أن الزيادة السكانية تستلزم زيادة أعداد مجلسي النواب والشيوخ، ولكن هناك اختلافات بوضع محددات هذه الزيادة، مثل أرقام الزيادة، والأساس الذي سنرفع العدد بناءً عليه، ويجب أن تكون لدينا إحصائية حقيقية من الأجهزة الرسمية للدولة بعدد سكان مصر، وبناءً عليه نضع العتبة الانتخابية، ومن ثم، نقوم بتقسيم الدوائر».