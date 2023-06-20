ضياء رشوان: تقرير «الإيكونوميست» عن الحوار الوطني يخالف المهنية وقواعد النشر

علق ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، على تقرير نشرته مجلة الإيكونوميست حول الحوار الوطني وزعمها بأنه مجرد خدعة، قائلا إن الحوار الوطني ليس خدعة أو تمثيلية كما ادعت «الإيكونوميست»، فهي صحيفة عالمية ومتخصصة في الاقتصاد، لكن ما أدهشنا هو تناولها هذا الشأن البعيد عن تخصصها، وهذا هو الخلاف، فحرية الرأي مكفولة للجميع، لكن الأسس المهنية لا خلاف عليها.

13 مصدرا مجهولا

وأضاف «رشوان»، خلال لقاء ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن الإيكونوميست اعتمدت على 13 مصدرا مجهولا، أب لخمسة أطفال ومشجعي كرة القدم، وهذه عينات من المصادر لا تليق مهنيا في تناول قضية مثل هذه، وليست تخالف المهنية فقط، بل تخالف قواعد النشر في إيكونوميست نفسها.

من كتب التقرير؟

وذكر أنه بصفته رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمنسق العام للحوار الوطني، ولم يتواصل معه أحد لتأكيد أو نفي المعلومة، إضافة إلى أن الصحفي الذي وضع اسمه على التقرير ترك الإيكونوميست قبل شهر يناير، بالتالي من كتب التقرير، وماذا يعرف عن مصر حتى يكتب هذا التقرير.