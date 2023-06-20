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ضياء رشوان: الحوار الوطني توافق على 4 أو 5 قضايا حتى الآن

كتب:

محمد عزالدين
11:03 م | الثلاثاء 20 يونيو 2023
ضياء رشوان

ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يحدد قضايا معينة لمناقشتها في الحوار الوطني، ولكنه سأل المستشار محمود فوزي أثناء عرضه، فقال له إن الحضور بالحوار الوطني توافق على قضايا التعاونيات ومكافحة التمييز والوصايا على المال.

التوافق على عدد من القضايا

وأضاف «رشوان»، خلال لقاء ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أنه بالإضافة لهذه القضايا هناك على الأقل 4 أو 5 قضايا جرى التوافق عليها، ولن يعلن عنها إلى حين تجهيزها وإرسالها للرئيس السيسي لاتخاذ قراراته فيها.

إرسال 3 قضايا للبرلمان

ولفت أن الرئيس السيسي سيرسل ما يتعلق بالوصايا لمجلس النواب، كما أن التعاونيات هي تعديلات تشريعية، وكذلك الأمر في مفوضية مكافحة التمييز، حيث إنه مشروع قانون بالكامل، موضحا أنه سيتم الفترة المقبلة رفع قدر أكبر من القرارات التنفيذية للرئيس السيسي التي يوجه بقرارات منه أو للحكومة.

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