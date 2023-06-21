«التعليم العالي» تعلن عن منح دراسية مقدمة من هيئة «فولبرايت» لعام 2024-2025

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التقدم لبرامج هيئة فولبرايت للدارسين المصريين، وذلك في جميع جميع التخصصات بالمجالات العلمية والأدبية للعام الأكاديمي 2024-2025.

وأفاد الإعلان بتوافر منح ممولة بالكامل للحصول على درجة الماجستير لخريجي الجامعات في عدد من تخصصات العلوم الإنسانية والعلمية، وذلك لمدة عامين، ويشترط في المتقدمين إجادة اللغة الإنجليزية والحصول على TOEFL ITP 550، والحصول على تقدير جيد بدرجة البكالوريوس للمتقدمين في العلوم الإنسانية والاجتماعية، الحد الأدنى جيد جدا للمتقدمين في العلوم.

ولمزيد من التفاصيل عن منح الماجستير من خلال اتباع الرابط التالي: https://fulbright-egypt.org/program/student/، علمًا بأن آخر موعد للتقديم هو 1 يوليو 2023.

ومن جانب آخر لفت الإعلان لتوافر منح ممولة بالكامل لإجراء أبحاث وجمع مادة علمية في جميع المجالات بإحدى الجامعات الأمريكية، وذلك للطلاب المقيدين ببرامج الدكتوراه بالجامعات بمصر، وتتراوح مدة هذه المنح من 6 إلى 9 شهور، ولمزيد من التفاصيل عن هذه المنح من خلال اتباع الرابط التالي https://fulbright-egypt.org/program/vsr/، علمًا بأن آخر موعد للتقديم هو 1 يوليو 2023.

وأشار الإعلان لتوافر منح للإشراف المشترك مع أستاذ أمريكي للطلاب المقيدين ببرامج الدكتوراه في الجامعات بمصر لإجراء أبحاث وجمع مادة علمية في جميع المجالات، ولمزيد للتفاصيل حول هذه المنح يمكن اتباع الرابط التالي https://fulbright-egypt.org/program/js/، علمًا بأن آخر موعد للتقديم هو 26 سبتمبر 2023.

كما تم الإعلان منح ممولة بالكامل للفنانين والعاملين بمختلف المجالات الفنية لإجراء أبحاث وحضور فصول متخصصة، لمدة تتراوح بين 6 إلى 9 شهور ولمزيد للتفاصيل حول هذه المنح يمكن اتباع الرابط التالي https://fulbright-egypt.org/program/arts/، علمًا بأن آخر موعد للتقديم هو 1 يوليو 2023.

وأفاد الإعلان بتوافر منح لخريجي جامعة الأزهر وكليات دار العلوم في مجالات الدراسات الإسلامية للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه أو جمع مادة علمية للطلاب المقيدين ببرامج الدكتوراه، وآخر موعد للتقدم 1 يوليو 2023، ولمعرفة تفاصيل منح الماجستير اضغط على هذا الرابط https://fulbright-egypt.org/program/is.

وأشار الإعلان لتوافر منح لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه في جميع المجالات لأعضاء هيئات التدريس والباحثين بالجامعات ومراكز البحوث، ولمعرفة كافة تفاصيل هذه المنح على رابط https://fulbright-egypt.org/program/scholar، علمًا بأن آخر موعد للتقدم: 26 سبتمبر 2023.

ولفت الإعلان لمنح للحصول على ماجستير في إدارة الأعمال، بهدف تطوير المهارات القيادية والإدارية لأعضاء هيئة التدريس، ولمزيد من التفاصيل حول هذه المنح اتباع الرابط https://fulbright-egypt.org/program/ulmba، علمًا بأن آخر موعد للتقديم هو 1 يوليو 2023.

وأشار الإعلان إلى توافر منح أبحاث في مجال إدارة الفنون والمؤسسات الفنية والمتاحف ودراسات التراث للعاملين في هذا المجال، ولمزيد من التفاصيل عن هذه المنح اتباع الرابط https://fulbright-egypt.org/program/scholar-arts، علمًا بأن آخر موعد للتقدم لهذه المنح هو 26 سبتمبر 2023.

في حين نوه الإعلان عن منح برنامج زمالة هيوبرت همفري للدراسة واكتساب الخبرة الإدارية والقيادية للمهنيين الذين لا تقل خبرتهم المهنية عن خمس سنوات من بعد الحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس والذين لديهم قدرات قيادية واهتمام بالخدمة العامة في بلادهم.

ولمزيد من التفاصيل عن هذه المنح اتباع الرابط:https://fulbright-egypt.org/program/hhh، علمًا بأن آخر موعد للتقدم لهذه المنح هو 13 يوليو 2023.

كما تتوافر منح لمدرسي اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية أو المجالات الأخرى ذات الصلة لتحسين مهاراتهم في التدريس وتعزيز إجادتهم للغة الإنجليزية بالإضافة لتدريس اللغة العربية في إحدى الجامعات الأمريكية، ولمزيد من التفاصيل عن هذه المنح اتباع الرابط: https://fulbright-egypt.org/program/flta، علمًا بأن آخر موعد للتقدم لهذه المنح هو 25 يوليو 2023.

جدير بالذكر أنَّ المنح ممولة بالكامل وتغطي كل نفقات الإقامة والتأمين الصحي والسفر إلى ومن الولايات المتحدة بالإضافة للنفقات الدراسية، علمًا بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح.