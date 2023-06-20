«التعليم العالي» توافق على التحاق طلاب المدارس التطبيقية بالجامعات التكنولوجية

وافق المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي على قبول طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية في الجامعات التكنولوجية، على أن يكون تقدم الطلاب للجامعة مباشرة، وفي حدود نسبة 5% من الأعداد المقررة في ضوء نتيجة التنسيق، حسب بيان صحفي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء.

وقال الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي لشؤون التعليم الفني والتكنولوجيا، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، أن المجلس وافق على تشكيل لجان داخلية في الجامعات التكنولوجية، للنظر في الطلبات المقدمة للإعفاء من المصاريف الدراسية لأسباب اقتصادية أو اجتماعية.

شرط التحاق خريجي المعاهد الفنية بكلية العلوم الصحية

وعن التماس بعض خريجي المعاهد الفنية الصحية المتخصصة في الصناعات الدوائية للالتحاق بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية، أشار الصباغ إلى مطالبة المجلس للطلاب بالتقدم مباشرة إلى الجامعة، على أن تشكل لجنة لدراسة المقاصات العلمية في ضوء القواعد المقررة والمحتوى، ثم تتخذ كل جامعة القرار وفق طاقتها الاستيعابية، وفي حدود إمكاناتها البشرية والمادية.

ووجه مجلس التعليم التكنولوجي الشكر إلى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، على الدعم الكبير المقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات التكنولوجية، عن طريق وضعها على منصة الوافدين، بالإضافة لفتحها أمام الطلاب العائدين من السودان وأوكرانيا.

عاشور يؤكد أهمية التعليم التكنولوجي

من جهته، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية التعليم التكنولوجي باعتباره من المسارات التعليمية المهمة لتأهيل الخريجين، وتلبية مُتطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الجامعات التكنولوجية تستهدف تقديم كوادر فنية مُدربة على أعلى مستوى، للمشاركة في عملية التنمية المُستدامة، ضمن «رؤية مصر 2030»، في ضوء الدعم غير المسبوق المقدم من القيادة السياسية للجامعات التكنولوجية الجديدة، بعد تجهيزها وفق أعلى المعايير العالمية؛ بما يدعم خطة الوزارة لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي.