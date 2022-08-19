إنجاز تاريخي يغازل الزمالك أمام فاركو.. لم يتحقق رسميا منذ 34 عاما

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنجازًا غائبًا عن الفريق منذ 34 عامًا، عندما يحل ضيفًا على فاركو، على استاد الإسكندرية، في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري المصري.

الزمالك يبحث عن الفوز على فاركو

الزمالك يترقب الفوز على فاركو، من أجل الاقتراب خطوة من حصد لقب الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي و14 في تاريخه فقط، بجانب أنه سيكون الانتصار العاشر على التوالي في مسيرة القلعة البيضاء هذا الموسم.

10 انتصارات متتالية لأول مرة منذ 34 عاما

10 مباريات فوز على التوالي لم يحققها الزمالك في تاريخ بالدوري المصري سوى مرتين الأولى موسم 1987/1988، والثانية موسم 2012/2013، وهي البطولة الملغاة بسبب ثورة 30 يونيو، والتي تم إلغاء النتائج معها نظرًا لأن الموسم غير مكتمل، ليصبح المرة المعتمدة قبل 34 عامًا.

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