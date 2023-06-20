موعد مباراة الزمالك القادمة.. هل يستعيد الأبيض الانتصارات

ينتظر جمهور وعشاق الأبيض موعد مباراة الزمالك القادمة في كأس مصر، للاطمئنان على مدى جاهزية وقدرة الفريق على المنافسة في البطولة المحلية، وتعويض النتائج السلبية في الدوري خلال الفترة الماضية.

وفي السطور التالية، نعرض موعد مباراة الزمالك القادمة، والتي من المقرر أن يواجه فيها فريق فاركو في الدور السادس عشر من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك القادمة

يسعى الفريق الأبيض وجهازه الفني بقيادة الكولومبي أوسوريو، إلى تكرار الفوز بعدما حقق نتيجة إيجابية أمام الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويأتي موعد مباراة الزمالك القادمة في كأس مصر، يوم الجمعة الموافق 23 يونيو الجاري، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على أرض ستاد القاهرة الدولي.

وتأهل نادي الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه على بروكسي 3/ 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

تنقل قناة أون تايم سبورتس المباراة، ويأتي ترددها كما يلي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.