الطب البيطري بالوادي الجديد: تجهيز 11 مجزرا لذبح الأضاحي بالمجان

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم، عن استعدادها لإستقبال عيد الأضحى المبارك بتجهيز وفتح المجازر الحكومية لاستقبال الأضاحي، فضلا عن تنظيم الندوات الإرشادية حول كيفية اختيار لحوم الأضاحي، وشن حملات تفتيشية وتموينية على كافة الأسواق بمراكز المحافظة الخمسة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين.

تجهيز 11 مجزر لاستقبال عيد الأضحي

قال الدكتور ناجي عوض مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح لـ «الوطن»، إن المديرية جهزت 11 مجزرًا حكوميا على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، لاستقبال المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي داخل المجازر بالمجان خلال أيام عيد الأضحي المبارك.

إلغاء أجازات الأطباء البيطرين

أكد مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية داخل المديرية لمتابعة الاعمال اليومية والرد على شكاوى واستفسارات المواطنين خلال أيام عيد الأضحي المبارك، وتم تجهيز 2 مجزر حكومي بمركز الخارجة، و6 مجازر بمركز الداخلة وعدد 2 مجزر بمركز الفرافرة، و2 مجزر بمركز بلاط ومجزر واحد بمركز باريس، ولفت إلى أنه تم إلغاء الإجازات للأطباء بالمجازر، كما تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي للإشراف على لحوم الأضاحي التي يتم توفرها من خلال جمعيات والمؤسسات الخيرية، مشيراً إلي فحص جودة اللحوم داخل المجازر والمستشفيات وأماكن بيع وعرض اللحوم لضمان جودتها وصلاحيتها.