المحافظات تستعد لاستقبال عيد الأضحى.. حملات نظافة ورفع الطوارئ بالمستشفيات

تستعد الأجهزة التنفيذية في المحافظات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال التأكد من جاهزية المجازر الحكومية، وشن حملات نظافة بالشوارع والميادين الرئيسية، ومتابعة سير العمل في المستشفيات.

جاهزية مجازر القليوبية

وأجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية تفقد خلالها مجازر مدينتي طوخ والقناطر الخيرية استعدادا لاستقبال عيد الأضحي بجانب متابعة عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذُها بمدينتي طوخ والقناطر الخيرية، وذلك للوقوف على آخر مُستجدات الأعمال على أرض الواقع ولتسريع منظومة العمل، لنهو تلك المشروعات في مُدتها المُقررة ودخولها الخدمة للنهوض بالخدمات المُقدمة للمواطنين

وخلال الجولة تفقد محافظ القليوبية مجزر شبرا شهاب النصف آلي وآلي ويدوي بمدينة القناطر الخيرية، والمقام على مساحة 10 أفدنة بطاقة استيعابية للذبيح 150 رأس ماشية في اليوم، و24 ألف رأس ماشيه سنوياً، وطاقة 200 رأس ضأن يومي و30 ألف رأس سنويا.

مستشفى جمصة تستعد لعيد الأضحى

وفي الدقهلية، أجرى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، جولة تفقدية بمستشفى جمصة المركزي لمتابعة الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك 2023، والصيف وسير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وأكد«مكين»، في بيان، قيامه بتفقد أقسام الإستقبال والداخلي، ومختلف الأقسام التخصصية، والصيدلية والمخزن، مشدد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات، ومدي الاستعداد لمواجهة الطوارئ خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والصيف.

حملات نظافة في مطروح

وفي مطروح، أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، تكثيف جهود الإدارات الخدمية علي مدار اليوم دون توقف لرفع معدلات النظافة العامة قبل ساعات من بدء فصل الصيف رسمياً غداً، ولاستقبال عيد الأضحى، من خلال نقل القمامة، والمخلفات أول بأول من الشواطئ والكورنيش وجميع المناطق والأحياء، والعزب، ونقلها لمصنع التدوير والمدفن العمومي علي فترتين صباحية ومسائية، من خلال العاملين بجهاز النظافة والأحياء ومعدات وسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة، طبقاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

ووجه رئيس مدينة مرسي مطروح، في بيان اليوم، بتكثيف الحملات المكبرة لرفع إشغالات الطرق المخالفة بالكورنيش والشوارع الرئيسية والميادين العامة، ومحيط سوق مطروح التجاري والأسواق بشكل عام لتحقيق سيولة مرورية، وجري مصادرة الإشغالات المخالفة التي تشوه المنظر الحضاري للمدينة من خلال الحملات المكبرة تحت إشراف نواب رئيس المدينة، وإدارة تحسين البيئة وشرطة المرافق.

توزيع لحوم 4 عجلا في سوهاج

وفي سوهاج، رفعت جمعية الأورمان الاستعداد للدرجة القصوى، من خلال وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحي هذا العام بجميع مراكز المحافظة.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية خصصت 40 عجلا بلدية سيتم ذبحها بالتعاون مع مجازر وزراة الزراعة المعتمدة، وتحت اشراف الطب البيطرى خلال ايام التشريق، وسيتم توزيعها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء محافظة سوهاج.