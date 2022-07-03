إقامة صلاة عيد الأضحي المبارك في المساجد الكبرى بشمال سيناء

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، عن إقامة صلاة عيد الاضحي المبارك في المساجد الكبرى والجامعة التي تُقام بها صلاة الجمعة، موضحة أن الأمور تسير بشكل طبيعى بقرى ومدن المحافظة.

600 مسجد على مستوى المحافظة لصلاة العيد

وقالت المديرية، بشمال سيناء في بيان لها إنها خصصت 600 مسجدا على مستوى المحافظة لإقامة صلاة عيد الاضحي المبارك بها، لافته إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، مع التزام المديرية بالضوابط المحددة التي وضعتها وزارة الأوقاف بجميع محافظات الجمهورية.

مدة صلاة العيد 10 دقائق كالجمعة

وأشارت المديرية الي فتح المسجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأكثر وغلقها بعدها بـ10 دقائق، أن تكون خطبة العيد في حدود 10 دقائق كالجمعة، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا، والسماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها في صلاة الجمعة.

مديرية أوقاف شمال سيناء تعلن موعد صلاة العيد

ومن جهة أخرى تابعت مديرية أوقاف شمال سيناء أن موعد صلاة العيد بمحافظة شمال سيناء سوف يحين في تمام الساعة 5:13

وسوف يؤدي المصلون ركعتي العيد، وبعدها يستمعون للخطبة، ثم يجري السماح للمصلين بنحر الأضاحى وتوزيع لحومها إعمالا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.