باحث في الآثار: الاكتشافات الجديدة المتتالية تبهر العالم كل يوم

قال الدكتور شريف شعبان باحث في الآثار المصرية، إن الاكتشافات الأثرية للحضارة المصرية القديمة تبهر العالم كل يوم، مشددًا على أن هذه الاكتشافات تعبر عن مدى عظمتها وفكر المصري القديم في كل المناحي مثل السياسة والاقتصاد والعسكرية والفلك والطبيعة والتحنيط والطب والهندسة والمعمار.

اكتشاف قوالب جبنة محنطة

وأضاف باحث في الآثار المصرية، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، «الأمر لا يعتمد على الاكتشافات فقط، ولكن إعادة الاكتشافات، مثل الاكتشاف الأخير في سقارة، حيث عمل المجلس الأعلى للآثار عليه لمدة 6 مواسم، إذ جرى اكتشاف قوالب جبنة محنطة، وكانت الجبن الأبيض أو الجبن القريش، وتحنيط الجبنة يعبر عن أن المصري القديم اهتم بأدق تفاصيل حياته حتى تذهب معه إلى العالم الآخر».

المصري القديم قام بالتحنيط لأنه يعتقد في البعث والخلود

وتابع باحث في الآثار المصرية، «المصري القديم قام بالتحنيط لأنه يعتقد في البعث والخلود، وسبق كل الحضارات المعاصرة واللاحقة به بهذه الفكرة، أي أن المصري القديم كان سابقا لعصره، إذ قام بوضع الجبنة في قوالب ودفنها في الرمال في درجة حرارة عالية وهو ما شفط كل السوائل الموجودة، وأصبحت الجبنة كتلة واحدة جامدة تم الحفاظ عليها لأطول وقت ممكن، وعندما تم العثور عليها واكتشافها في الفترة الأخيرة كانت صلبة ولم تتفتت إلا بصعوبة».