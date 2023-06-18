مصطفى وزيري: البعثات المصرية تفوقت على «الأجنبية» في الاكتشافات الأثرية

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن العالم بأكمله يشيد بالحضارة المصرية وسر تفوقها على كل الحضارات، مما دفع مشاهير العالم لزيار مصر، مشيرا إلى أن زيارة قرينة الرئيس الأمريكي جو بايدن هامة للغاية، وتزامنت مع ذكرى عيد ميلادها، وتعدت الزيارة المحددة لها بحوالي ساعة وربع تقريبا، مشيرًا إلى أنه تم منحها هدية من وزارة السياحة والآثار عبارة عن قطعة تمثال الجعران، وهي «إله الحظ عند المصري القديم».

عدد البعثات المصرية والأجنبية

وأضاف «وزيري»، خلال حواره المذاع عبر فضائية «DMC»، أنه خلال 5 سنوات الماضية، كانت اكتشافات البعثة المصرية من أشهر وأهم الاكتشافات الأثرية على مستوى الجمهورية بالرغم من وجود 250 بعثة أجنبية تعمل في مصر من 25 دولة مختلفة، مشيرًا إلى أن البعثات المصرية يبلغ عددها 50 بعثة تعمل على مستوى مصر، وكان لها السبق في الاكتشافات الأثرية.

البعثات الأجنبية تعتمد على المصريين

وتابع أن البعثات الأجنبية تعمل على الأكثر لمدة شهرين في السنة، بينما البعثات المصرية تعمل 10 أشهر بالسنة، مشيرا إلى أن المرمم والأثري المصري استطاع إثبات نفسه، إذ أصبحت البعثات الأجنبية تعتمد على المصريين بنسبة 100%، سواء المرممين أوالأثريين أوالعمالة الفنية المدربة، موضحًا أنه من أشهر الاكتشافات الأثرية في الفترة الخيرة كانت في تونة الجبل بالمنيا، إذ تم اكتشاف 10 آلاف تمثال أوشابتي، فضلا اكتشافات سقارة بما فيها من توابيت خشبية تحتوي على مومياوات بلغ عددها المئات، إلى جانب مقبرة «واح تي» وغيرها.