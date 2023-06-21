«التخطيط» تمد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء حتى آخر يوليو

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن مد فترة التقديم للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حتى نهاية يوليو المقبل، عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة، بناء على رغبة المحافظات، بهدف إفساح المجال لمشاركة المشروعات في المحافظات.

مد فترة التقديم استجابة للراغبين في الاشتراك

وقالت الدكتورة هالة السعيد إن مد فترة التقديم جاء استجابة للعديد من الطلبات التي تلقتها المبادرة، لإتاحة وقت أكبر للتقديم، خاصة مع وجود العديد من المناسبات والإجازات الرسمية خلال الفترة المخصصة للتقديم، بالإضافة للسماح لمختلف الجهات من المؤسسات وشركات القطاع الخاص والجمعيات والأفراد بتحسين النماذج الخاصة بمشروعاتهم المقدمة على منصة المبادرة.

تنظيم برامج تدريبية «أونلاين»

وأشارت السعيد إلى تنظيم المبادرة للعديد من البرامج التدريبية «أونلاين»، في مختلف الموضوعات المتخصصة، بما يساعد مقدم المشروع على استيفاء الأجزاء المطلوبة بمشروعه على أساس علمي، بالتعاون مع عدد من شركاء المبادرة ذوي الخبرة الواسعة في تقديم الدعم الفني والتقني للمشروعات.

المحافظات شريك أساسي لنجاح ودعم المبادرة

من جانبه، أكد السفير هشام بدر، منسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن «المحافظات تعد شريكا أساسيا لنجاح ودعم المبادرة»، مشيرًا إلى تنظيم عدد من الندوات التدريبية والتوعوية في الأقاليم التسعة لمحافظات الجمهورية، لشرح المعايير الفئات المستهدفة من المبادرة، وطريقة التقديم على المنصة الإلكترونية، وطبيعة المكون الذكي والمكون الأخضر، ومعيار تكافؤ الفرص في فئة مشروعات المرأة.

وأوضح أنه «جرى تأهيل المدربين بالوزارات المعنية وممثلي المحافظات لضمان الاستدامة، وتنفيذ برنامج تدريب المدربين (TOT) ليتمكنوا من شرح كل ما يخص المبادرة، وإيصال المعلومات بطريقة صحيحة».

وأشار إلى أن المبادرة تتعاون مع وزارة التعليم العالي لإدراج مشروعات طلبة الجامعات في المبادرة، وتقديم ندوات خاصة بالمبادرة في 9 جامعات، لافتا إلى تقديم وزارة الشباب والرياضة الدعم للمبادرة من خلال تنفيذ برامج وندوات تدريبية في جميع مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية.

نشر ثقافة الوعي بالتغيرات المناخية

وشدد بدر على أن التعاون مع الجهات المختلفة لنشر الوعي بخطورة التغيرات المناخية، أدى لزيادة عدد المتقدمين للمبادرة، لافتا إلى حث وزارة التنمية المحلية جميع المحافظات لتشجيع المواطنين وتقديم الدعم الفني لهم لتقديم مشروعاتهم بالمبادرة.

وأشار إلى استقبال أول مشروع أخضر من ذوي الهمم، فضلا عن المشاركة بالعديد من المؤتمرات المحلية والدولية، لافتا إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أطلقت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وتحت إشراف وزيرة التخطيط، بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، والمجلس القومي للمرأة.