وضع حجر أساس مبنى جديد في مدينة الطالبات بجامعة قناة السويس (صور)

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة تشهد حالياً طفرة كبيرة في الإنشاءات وتحديث كل المباني، بما يتماشى مع طرق التعليم الجديدة ومشروع رقمنة الجامعة.

وأضاف «مندور» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المشروعات تشمل إنشاء مبان وكليات جديدة، بعضها يدخل الخدمة في الموسم الدراسي المقبل 2023– 2024 مثل كلية العلاج الطبيعي، إلي جانب تطوير عدد من المباني مثل كليتي الهندسة والألسن ومبنى مدينة الطالبات الجديد ومبني مستشفى جامعة قناة السويس، فضلا عن إنشاء أقسام جديدة في المستشفى.

وضع حجر أساس مدينة الطالبات

وذكر «مندور»، أن أعمال توسعة شهدتها مدينة الطالبات بإنشاء المبنى رقم 4 بالمدينة، لزيادة القدرة الاستيعابية، مع إنشاء عدد من الكليات الجديدة في الجامعة.

وأضاف رئيس جامعة قناة السويس، أن العمل بمشروع إنشاء المبنى بدأ في 18 يناير الماضي، حيث يضم 5 طوابق، بمسطح 1500م2 للطابق الواحد، فيما يتكون الطابق الأرضي من غرف إدارية، وعيادة طبية وقاعة اجتماعات ومسجد وخدمات، إلى جانب الطابق المتكرر الذي يتكون من 30 غرفة لسكن الطالبات و2 قاعة مذاكرة ومرافق.

وضع حجر أساس كلية الهندسة

وتوجه الدكتور ناصر مندور ومرافقيه لوضع حجر الأساس لمبنى كلية الهندسة الجديد، الذي بدأ تنفيذه 17 يناير الماضي، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء منه في 16 يوليو 2024، واستمع إلى شرح تفصيلي عن المبنى من هيئة المستشارين الهندسيين، حيث يتكون المبنى الهيكلي من طابقين (أرضي- أول) بإجمالي 7000متر مسطح للطابق الواحد، أما الطابق الأرضي يتكون من39 غرفة لأعضاء هيئة التدريس والإداريين، و5 قاعات دراسية ومحاضرات، ومدرج سعة 500 طالب وعدد 4 مدرجات سعة 200 طالب لكل مدرج بالإضافة إلى ممرات وخدمات.

وتفقد مندور مبنى كلية الحاسبات والمعلومات الجديد، حيث بدأ العمل بالمشروع 5 يوليو 2021، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء منه فى 4 يناير 2023 .

وأوضح رئيس الجامعة أن المبنى مُقام على مساحة 1600م2، ويتكون من أربعة طوابق، وبه مدخل رئيس، ومدخل خلفي، و4 مخارج للطوارئ ، ويضم مركز للمعلومات، و9 قاعات دراسية، و5 معامل ومخازن، ومكاتب إدارية و6 غرف كنترول.