أسامة ربيع: نسبة تعطل السفن في قناة السويس لا تتعدى 0.9%

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنّ الحوادث التي تتكرر في قناة السويس من عطل في سفينة أو في الماكينات، أمر طبيعي وكان يحدث من قبل واقعة «إيفر جيفن»، متابعا: «حب المصريين لقناة السويس وخوفهم عليها، جعلهم يركزون مع القناة عندما تحدث أي حادثة، لاعتقادهم أنّها تشبه واقعة إيفر جيفن».

وأضاف ربيع، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد بمقر هيئة قناة السويس، عرضته قناة «إكسترا نيوز»، أنّه من الوارد حدوث أعطال في السفن المارة بقناة السويس، وهذه النسب لا تتعدى 0.9% من عدد المراكب المارة، وهذه نسب ضئيلة وتكاد تكون صفر وليست كثيرة.

وأشار إلى أنّ المهم هي كيفية التعامل مع الحوادث، والاستعداد للتعامل معها، كي لا يحدث تعطل أكبر للمجرى الملاحي، موضحا أنّ هيئة قناة السويس بها 7 شركات تابعة لها جرى بناؤها مع افتتاح قناة السويس أي منذ 150 عاما، مثل ترسانة بورسعيد أو ترسانة السويس، وكانت فلسفة هذه الشركات هي عدم البحث عن الربحية ولكن تقديم خدمات لسفن قناة السويس والعابرة لها.

ولفت إلى أنّه لكي تتحول هذه الشركات للحصول على أرباح استغرق الأمر وقتا طويلا، إذ كان يوجد شركة واحدة فقط منهم تربح، والشركات الأخرى كانت خاسرة، ولكن حاليا أصبحت هناك 5 شركات تربح، وشركتين خاسرتان، نظرا لأن طبيعة عملهما بالأحداث المحيطة مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والتضخم، ولن يتم الاستغناء عنهما لأنهما تنتجان صناعات مثل حبال السفن.