وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ محطة قطارات الصعيد الجديدة اليوم ببشتيل

يتفقد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال مشروع محطة قطارات الصعيد الجديدة ببشتيل، ظُهر اليوم السبت الموافق 13 أغسطس الجاري، للوقوف على مدى تنفيذ المشروع ونسبة تنفيذه، وسط إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم وتطهير جميع مناطق المشروع، وتعقيم المعدات المستخدمة في المشروع، وإلزام جميع العاملين بارتداء الكمامات الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا.

محطة قطارات الصعيد الجديدة ستقدم خدمات مميزة للأهالي

وأكد وزير النقل، أن الوزارة تعمل على قدم وساق للانتهاء من مشروع محطة قطارات الصعيد الجديدة ببشتيل، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من إنشاء محطة قطارات الصعيد هو تخفيف الضغط على محطة مصر برمسيس، والعمل على تقديم خدمات متميزة لأهالي الصعيد، وزيادة الرحلات اليومية على جميع خطوط الوجه القبلي، موضحًا أنه سيتواجد في المحطة بوابات إلكترونية للدخول والخروج لمواجهة المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطارات.

مميزات محطة قطارات الصعيد الجديدة في بشتيل

وقال «الوزير» في تصريحات لـ«الوطن»، إن محطة قطارات الصعيد الجديدة ببشتيل لها مميزات عِدة، منها أنَّها تضم 12 رصيفًا داخل المحطة التي سوف يتواجد بها القطارات، ويوجد بها أيضًا فندق 4 نجوم لخدمة رواد المحطة على الطراز الفرعوني، علاوة على تواجد جراجين للسيارات الملاكي، وبها غرف سكنية ومول تجاري.

إجراءات مشددة ضد كورونا داخل محطة قطارات الصعيد

على الجانب الآخر، تنفذ هيئة السكة الحديد، بالتنسيق مع الجهات المعنية، جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، داخل مشروع محطة قطارات الصعيد الجديدة ببشتيل، من خلال تطهير أماكن المشروع، وتعقيم المعدات المستخدمة، وإلزام جميع العاملين والفنيين والمهندسين بارتداء الكمامات الطبية، إذ إن العمل يسير بصورة منتظمة داخل نطاق المشروع، لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين.