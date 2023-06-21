تعرف على أفضل صيغة دعاء للاستغفار والتوبة.. اللهم اعف عن سيئاتي

الدعاء من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وفي هذه الأيام المباركة يجب أن يكثر المؤمن من الدعاء والابتهال إلى الله عز وجل، ودعاء الاستغفار والتوبة من أفضل الأدعية التي يستطيع الفرد أن يدعو بها في كل الأيام وخاصة خلال أيام شهر ذي الحجة.

من دعاء الاستغفار والتوبة

ودعاء الاستغفار والتوبة من الأدعية التي يتقرب بها الله عز وجل وهناك العديد من الصيغ التي يمكن أن يدعوا بها العبد إلى ربه ومن أفضل دعاء الاستغفار التي يمكن أن يرددها الفرد هو دعاء سيد الاستغفار الذي رواه الألباني، في صحيح الترمذي «اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استطعتُ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ، وأبوءُ لَكَ بنعمتِكَ عليَّ، وأعترفُ بِذنوبي، فاغفِر لي ذنوبي إنَّهُ لا يَغفرُ الذُّنوبَ إلَّا أنت».

دعاء التوبة والتقرب إلى الله

ودعاء التوبة من الأدعية التي يجب أن يرددها كل مسلم خلال أيام شهر ذي الحجة وفي كل يوم حتى يغفر الله له خطاياه ومن دعاء الاستغفار والتوبة:

«اللهمّ إنّي أستغفرك من كلّ ذنبٍ خطوت إليه برجلي، أو مددت إليه يدي أو تأمّلته ببصري، أو أصغيت إليه بأُذني، أو نطق به لساني، أو أتلفت فيه ما رزقتني ثمّ استرزقتك على عصياني فرزقتني».

«اللهمَّ إليك مددتُ يدي، وعندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قُوّتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كلِّ خيرٍ نصيباً، وإلى كلِّ خيرٍ سبيلاً برحمتك يا أرحم الراحمين».

«يا إلهي، إنَّك تقبل التوبة عن عبادك، وتعفو عن السيئات، وتحبُّ التوابين، فاقبل توبتي، واعفُ عن سيئاتي، وأوجب لي محبتك».