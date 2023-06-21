دعاء للأب المتوفي في العشر من ذي الحجة.. اللهم أبدله دارا خيرا من داره

مع حلول شهر ذي الحجة يكثر المسلمون من ترديد الدعاء ترحمًا على الآباء المتوفين، أملًا في أن يرزقهم الله الجنة ويبدل سيئاتهم حسنات، ولكن قد لا يعلم البعض منهم ما هو دعاء للأب المتوفى في العشر من ذي الحجة.

دعاء للأب المتوفى في العشر من ذي الحجة

وللحديث عن دعاء للأب المتوفى في العشر من ذي الحجة، قالت دار الإفتاء في منشور عبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، إنَّ برُّ الوالدين مطلوب على الدوام، ولا ينحصر في حال دون حال، ولا في زمان دون آخر، وهو مطلوب حال حياتهما وبعد موتهما.

تعرف على دعاء للأب المتوفى في العشر من ذي الحجة

وتابعت الإفتاء بشان حديثها عن دعاء للأب المتوفى في العشر من ذي الحجة، أنه من صور بر الوالدين بعد انتقالهما: زيارة قبرهما؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً» رواه أبو داود، وفي خصوص زيارتهما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَوْ أَحَدِهِمَا، فَقَرَأَ عِنْدَهُمَا أَوْ عِنْدَهُ يس، غُفِرَ لَهُ بِعَدَدِ كُلِّ آيَةٍ أَوْ حَرْفٍ». وأيضًا قراءة القرآن لهما، والأحاديث في ذلك صحيحة صريحة.

ردد دعاء للأب المتوفى في العشر من ذي الحجة

وهناك أكثر من صيغة يمكن ترديدها دعاء للأب المتوفى في العشر من ذي الحجة، منها: «اللهم اغفر له وارحمه، وارفع درجته، وأعظم أجره، وأتمم نوره، وأفسح له في قبره، وألحقه بنبيه»، وكذلك: «اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس».

ويردد البعض في دعاء للأب المتوفى في العشر من ذي الحجة: «اللهمّ ارحم من مات بالدنيا ولم يمت بقلوبنا، اللهمّ ارحم أبي وأسكنه جنتك»، وكذلك: «اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار».