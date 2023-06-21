يسري نصرالله عن تكريمه بـ«الهرم الذهبي»: سعيد جدا ومتأثر بالجائزة

عبر المخرج يسري نصرالله عن سعادته بالتكريم في الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي، المقرر عقده في نوفمبر المقبل، ومنحه جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرا لمسيرته السينمائية الحافلة، ووجه الشكر للفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان والمخرج أمير رمسيس المدير الفني للمهرجان.

وقال يسري نصرالله، في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»: «سعيد جدا ومتأثر بالجائزة دي.. كل الشكر لـ حسين فهمي وأمير رمسيس وأعضاء لجنة المهرجان».

الفنانون والسينمائيون يهنئون يسري نصرالله بـ الهرم الذهبي: جائزة مستحقة

وحرص عدد كبير من الفنانين والسيمائيين والجمهور على تهنئة المخرج الكبير يسري نصرالله، والتي وصفوها بـ «المستحقة»، من خلال مجموعة كبيرة من التعليقات عبر حسابه على «فيس بوك»، منهم الفنانة سماح أنور، والمنتج صفي الدين محمود، وحنان مطاوع التي قالت في تعليقها: «أحلى خبر والله يا أستاذ.. ألف مبروك ومستحقة».

من «سرقات صيفية» إلى «الماء والخضرة والوجه الحسن».. أعمال يسري نصرالله السينمائية

بدأ يسري نصرالله مسيرته الفنية مساعدا للمخرج يوسف شاهين حيث كان أحد تلامذته، حتى قدم أول تجاربه الإخراجية في فيلم «سرقات صيفية»، عام 1988، وقدم بعدها مجموعة من الأعمال المهمة من بينها «مرسيدس»، «المدينة»، «باب الشمس»، «جنينة الأسماك»، «احكي يا شهرزاد»، «بعد الموقعة»، و«الماء والخضرة والوجه الحسن»، الذي يعتبر آخر أعماله في السينما عام 2016، قبل أن يقتحم عالم الدراما التلفزيونية.