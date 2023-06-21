ارتفاع نسبة توريد القمح إلى 132 ألف طن بشون وصوامع أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ارتفاع نسبة توريد محصول القمح المحلي إلى 132 ألف طن بالمواقع التخزينية، التي يبلغ عددها 28 شونة وصومعة ومركز تجميع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، منذ بدء موسم التوريد.

167 ألف فدان إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح في أسيوط

وأكد محافظ أسيوط، في تصريحات صحفية، أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 167 ألف فدان على مستوى المحافظة، ومنذ بدء موسم الحصاد جرى تشكيل لجان من مديريتي الزراعة والتموين لاستلام محصول القمح من المزارعين، ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

وأشار إلى التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وكل الجهات المعنية، لتقديم أوجه الدعم وتسهيل الإجراءات وصرف مستحقات الموردين أولًا بأول، والتيسير على الموردين بشأن استلام الأقماح الموردة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

تزايد كميات القمح الموردة مع انتهاء موسم الحصاد

من جانبه، أوضح الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن كميات القمح الموردة في تزايد مع انتهاء موسم الحصاد، إذ بلغ توريد 49011 طن بشون البنك الزراعي المصري، و21510 طن و176 كيلوجراما للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى 41922 طنا و543 كيلوجراما، للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب و7767 طنا و240 كيلوجراما لشركة الوحدة لطحن الغلال و10925طن و887 كجم انتاج التقاوي /إرشاد (إكثار) ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 132 ألف و204 طن و63 كجم قمح.

وأشار المحافظ إلى متابعته المستمرة والدورية لأعمال توريد القمح ومتابعة أي شكاوى قد تظهر خلال عملية التوريد والتعامل معها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين، بكل الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح، فضلًا عن الالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة.