إزالة 9 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن حملات الازالة مستمرة على قرى ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، موضحا أنه جرى تنفيذ إزالة لعدد 9 حالات تعد على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية بمركزي أبوتيج والقوصية، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تفاصيل إزالة 9 حالات تعد في أسيوط

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الأجهزة التنفيذية بمركزى القوصية وأبوتيج تمكنت من إزالة 9 حالات تعد على أراضي زراعية، منها إزالة تعد على أرض زراعية بعزبة الشيخ خلف بالقصير بمساحة 16 مترا، عبارة عن بناء غرفة بالبلوك الاأيض حول ماكينة الري، وإزالة على أرض زراعية بالوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى وتنفيذ حالة ازالة بقرية مير بمركز القوصية.

وأضاف أنه جرى تنفيذ عدد 6 حالات تعد منها 3 حالات على مساحة 31 سهما، وتنفيذ عدد 3 حالات داخل الحيز بدون ترخيص على مساحة 110 مترا.