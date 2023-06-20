محافظ أسيوط: تنفيذ 2000 مشروع خدمي ضمن «حياة كريمة» بـ44 مليار جنيه

عرض اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، جهود المحافظة فى منظومة النظافة والتطوير، فضلا عن الإنجازات غير المسبوقة في ملف الطرق والكباري.

مناقشة طلبات الإحاطة

وأشار محافظ أسيوط إلى أن جلسات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، استمرت على مدار يوم كامل، بحضور بعض أعضاء مجلس النواب عن محافظة أسيوط، وعدد من رؤساء القطاعات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتم خلالها مناقشة بعض طلبات الإحاطة المقدمة من بعض أعضاء مجلس النواب بخصوص منظومة الرصف والكباري، والتوسع في إنشاء كباري جديدة وتطوير منظومة النظافة، وتعظيم الاستفادة من المراسي السياحية التابعة للمحافظة.

مبادرة «حياة كريمة»

وقال محافظ أسيوط، خلال كلمته، إن المحافظة شهدت تطورا كبيرا وإنجازات غير مسبوقة في كل القطاعات الخدمية والتنموية، مستعرضاً ملامح المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والذي يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، بإجمالي مشروعات بلغت 2000 مشروع، بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه حتى الآن في كل القطاعات.

وتتضمن المشروعات تطويرا شاملا للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع، مشيرًا إلى تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية على أرض الواقع لمستجدات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات والعمل على سرعة إزالة أي معوقات أو تحديات تواجه التنفيذ.

منظومة معالجة المخلفات الصلبة

كما أشار المحافظ إلى متابعته المستمرة لمنظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، لافتاً الى أن هناك جهود كبيرة مبذولة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لدعم منظومة إدارة المخلفات الصلبة، حيث يجرى إنشاء أكبر مجمع لتدوير المخلفات وإعادة التصنيع بالطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم.

خطة الرصف

كما استعرض المحافظ خطة الرصف التي يُجرى تنفيذها حاليًا بقرى ومراكز المحافظة، وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المدن.

وأوضح أن الدولة تنفذ العديد من المحاور على النيل، منها 3 محاور بمحافظة أسيوط، وهي محور ديروط الحر الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويُجري حاليا العمل في محورين مهمين في الشمال والجنوب، هما محور أبوتيج ومحور منفلوط.