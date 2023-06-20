محافظ أسيوط: استمرار أعمال التشجير بمركزي القوصية والفتح

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أهمية المتابعة المستمرة لأعمال الزراعة والتشجير، التي يجرى تنفيذها بالمراكز والأحياء، ضمن المبادرة الرئاسية «زراعة 100 مليون شجرة»، التي تستهدف الاهتمام بالبعد البيئي، ضمن الخطة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة لخلق بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطن المصري، بزيادة الرقعة الخضراء على مستوي الجمهورية، وتحسين جودة الهواء.

وأشار المحافظ إلى ضرورة الاهتمام بهذه المبادرة، لما لها من عوائد بيئية واقتصادية واجتماعية كبيرة، لمواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية.

زراعة شتلات مثمرة

وفي هذا الإطار، كثف مصطفى علي، رئيس مركز ومدينة الغنايم، بالتنسيق مع القسم الزراعي، أعمال زراعة شتلات مثمرة وري الأشجار التي جرى زراعتها بالطرق والشوارع بدائرة المركز.

وفي مركز ومدينة الفتح، نظم عبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح، فعاليات لزراعة العشرات من الأشجار المثمرة وغيرها بشوارع وميادين المركز.

زراعة الأشجار بالمدارس

كما جرى متابعة زراعة الأشجار ببني مر، والمرور على عدد من المدارس التي جرى تشجيرها، منها مدرسة «بني مر الإعدادية بنين، وجمال عبد الناصر الثانوية».