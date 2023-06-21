الحكومة توافق على إصدار عملات تذكارية من الفضة.. تعرف على الفئات

وافقت الحكومة خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، ومنها الترخيص بإصدار عملات تذكارية من الفضة لفئات «الجنيه الواحد، والجنيهات الخمسة، والجنيهات العشرة»، بمناسبة الاحتفال بمرور 125 عاما على تأسيس البنك الأهلي المصري.

اعتماد التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل

كما اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل في 50 منازعة، في إطار العمل على تسوية جميع النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية دون اللجوء إلى القضاء.

الموافقة على مشروع الخطابات المتبادلة بين مصر والبرازيل

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية فيما يخص الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر والبرازيل الاتحادية، بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 9 مايو 2023، بهدف تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري، وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين البلدين.

أحكام الخطابات المتبادلة

وتتضمن الخطابات المتبادلة أحكاما عديدة، أهمها أن تُعفى حكومة كل دولة على أساس المعاملة بالمثل من ضريبة الدخل، ومن المساهمة الاجتماعية لصافي الربح للمشروعات المُنفذة من قبل مُقيم بالدولة الأخرى، فيما يتعلق بالأرباح الناتجة من تشغيل الطائرات في الحركة الجوية الدولية، والمكاسب الناتجة من نقل ملكية طائرة تعمل في الحركة الجوية الدولية، والممتلكات المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه الطائرات.