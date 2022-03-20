وزارة الطيران: تحديث اتفاقية النقل الجوى مع كازاخستان

بحث الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى،اليوم، بمقر الوزارة، مع خيرات لاما شريف، سفير دولة كازاخستان بمصر والوفد المرافق له، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجال النقل الجوى.

وخلال اللقاء جرى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، منها تحديث بنود اتفاقية النقل الجوى الموقعة بين البلدين، وتشغيل رحلات منتظمة بين مصر وكازاخستان، وتعزيز التعاون فى مجال الشحن الجوى.

وأكد وزير الطيران المدنى لسفير كازاخستان عمق العلاقات والروابط التاريخية المشتركة بين البلدين فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، مشدداً على حرص وزارة الطيران على مدّ أواصر التواصل والتعاون المستمر مع كازاخستان فى مختلف أنشطة قطاع النقل الجوى.

ومن جانبه، أعرب «شريف» عن تطلعه إلى تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، وبحث آفاق جديدة من التعاون فى مختلف أنشطة الطيران المدنى.

حضر اللقاء الدكتور أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدنى، وباسم عبدالكريم، مساعد وزير الطيران للعلاقات الدولية والإعلام، ومحمد فرحات، رئيس القطاع التجارى بمصر للطيران.