عاجل.. 8 هدايا حكومية للمواطنين في العيد.. أطول إجازة و«خدمات ببلاش»

تأتي الأعياد محمَّلة بالخير والسعادة، فكثير من الأحداث التي تهم المواطنين، يحملها العيد مع اقترابه، وفي هذا العام يأتي العيد محملا بصرف المرتبات والمعاشات والإجازات والمصايف، وهو ما ينتظره المواطنون بسعادة بالغة رغبة في فصل أنفسهم عن ضغط العمل خلال الأيام السابقة على العيد.

7 أيام إجازة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وحتى يوم الإثنين الموافق 3 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.

صرف رواتب ومعاشات قبل العيد

شهد النصف الثاني من شهر يونيو أي قبل عيد الأضحى المبارك بنحو أسبوع؛ صرف مرتبات شهر يونيو.

صرف المعاشات

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل، قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية بملف التأمينات والمعاشات والحرص الدائم على التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم و تلبية احتياجاتهم.

وقال «عوض»، إنه بناء على التوجيهات الرئاسية تقرر بدء صرف المعاشات يوم الأحد المقبل، من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري، المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية.

وأضاف أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين يصل إلى 11 مليون مواطن، يقومون بصرف نحو 29 مليار جنيه شهرياً.

مصايف بأسعار مخفضة

أسعار مصيف مطروح 2023 حددتها غرفة السياحة بالمحافظة للأماكن السياحية، بينما الأماكن التابعة لمؤسسات حكومية أسعارها ثابتة، وفقا للائحة المكان، حيث تتغير الأسعار وفقا للموقع والقرب من الشاطئ والموقع بالمدينة.

تتكون الشقق بمصيف مطروح من غرفتين ومطبخ ومفروشة بمختلف الكماليات، وتكلفة هذه الشقة في 8 أيام و7 ليالٍ 2950 جنيها مصريا، بينما يبدأ سعر الشقة الداخلية بالليلة من 250 جنيها، فيما يبدأ سعر الليلة بفنادق مطروح بـ500 جنيه للفرد بينما الغرفة المزدوجة من 800 جنيه.

وتعد مدينة مرسى مطروح إحدى المدن الساحلية بها الكثير من المعالم الجميلة، فتمتاز بالجمال الطبيعي والرمال الناعمة البيضاء والصخور والشواطئ المميزة ونقاء المياه، كما تضم خليج نعمة، والعديد من الأماكن الطبيعية.

شواطئ مصيف مطروح 2023

تضم مدينة مطروح عدة شواطئ ذات شهرة واسعة جميعها جمالها طبيعي من بينها التالي:

شاطئ عجيبة: وهو من أكبر شواطئ مرسى مطروح، ويشتهر بالكهوف والصخور ذات التكوينات الرائعة.

شاطئ الأبيض: ويمتاز بلون الرمال البيضاء.

شاطئ كليوباترا

شاطئ علم الروم

شاطئ باب البحر

شاطئ العوام

شاطئ الغرام: الذى غنت به ليلى مراد

شاطئ الفيروز الذى يمتاز بلون المياه الأزرق به

شاطئ روميل ذو البعد التاريخي.

انخفاض أسعار اللحوم

تحرص الدولة على تعزيز مخزونها الاستراتيجي من اللحوم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة بضم دول جديدة إلى جانب اهتمام الدولة بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية.

‏وأوضح وزير الزراعة السيد القصير في بيان، أنه تمت عن الموافقة على استيراد 170 ألف رأس بينها 45 ألف رأس عجول ذبيح فوري، 20 ألف رأس غنم، 105 آلاف رأس عجول تسمين وذلك من مناشئ متعددة، بالإضافة إلى ما سبق استيراده وتسمينه داخل البلاد وتقدر بنحو 180 ألف رأس وكذلك إنتاجنا المحلي ‏سوف، بما يسهم في ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

تشغيل قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2023

أعلنت هيئة السكك الحديدية، رفع درجات الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك واتخاذ كافة السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لاستيعاب الأعداد المتزايدة لجمهور الركاب وتواجد قيادات الهيئة بغرفة العمليات للإشراف ومتابعة تشغيل حركة القطارات على جميع الخطوط بالإضافة إلى زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر.

ولمعرفة مواعيد القطارات من هنــــــــــا

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