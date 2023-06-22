نموذج استرشادي لمادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة.. اعرف مستواك

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، نموذج استرشادي لمادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة، للتدريب علي شكل الأسئلة والحل كنموذج شبيهة لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة، المقرر أنه يؤديه طلاب الشعبة العلمية يوم الأحد المقبل وفقاً للجداول المحددة والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

نموذج استرشادي لمادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة الدخول علي رابط النموذج الاسترشادي لمادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة وطباعته والتدريب علي حل الأسئلة ومقارنتها بالإجابات، حيث أتاحت الوزارة إجابة النموذج الاسترشادي لمادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة 2023، علي موقعها الرسمي لوزارة التعليم، حتي يمكن للطلاب معرفة الإجابات الصحيحة كفرصة للتدريب قبل امتحانات نهاية العام الدراسي.

النموذج الاسترشادي لمادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة 2023

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية خطوات الحصول على النموذج الاسترشادي لمادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة 2023:-

- الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

اختيار المرحلة التعليمية والسنة الدراسية «الصف الثالث الثانوي».

- اختيار الفصل الدراسي .

- اختيار نوع المحتوى.

- اختيار مادة الكيمياء.

- تظهر المرحلة الثانوية «الصف الثالث الثانوي - الترم الثاني - نماذج الاختبارات الاسترشادية 2023 - اللغة العربية».

- استعراض نموذج امتحان الكيمياء لـ«الثانوية العامة».

تفاصيل امتحان الكيمياء للثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانويوعدد الأسئلة، مشيرا إلى أنها تتضمن 30%؜ للمستويات العقلية البسيطة و40% للمستويات المتوسطة و30%؜ للمستويات العليا، تكون بنسبة 85% أسئلة موضوعية «اختيار من متعدد» و15% أسئلة مقالية كالتالي:-

- عدد الأسئلة لمادة الكيمياء للثانوية العامة 46 سؤالًا.

- عدد الأسئلة المقالية لمادة الكيمياء للثانوية العامة سؤالين.

- الأسئلة الموضوعية لمادة الكيمياء للثانوية العامة 44 سؤالًا.