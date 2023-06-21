«أزهرية كفر الشيخ»: لا شكاوى من امتحان النحو لطلاب القسم العلمي

أكد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ أن لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بإدارة بيلا التعليمية الأزهرية، سادتها حالة من الهدوء والاستقرار اليوم عقب أداء طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة النحو، مضيفا أنه تابع بشخصه سير العمل بلجان الإدارة، اليوم الأربعاء، من داخل مجمع لجان فتيات وبنين الإدارة، للاطمئنان على مدى انتظام العمل بلجانها.

وخلال جولته، حرص رئيس المنطقة علي متابعة سير العمل بلجنة فتيات بيلا الثانوي، والتي تضم معها لجنة معهد فتيات الكوم الطويل الثانوي، وتُعقد هذه اللجان بمعهد بيلا الابتدائي، وتحتوي على 118 طالبة، موزعين على 9 لجان منهم 5 لجان لطالبات القسم العلمي، و4 لجان لطالبات الأدبي.

تفقد لجان معهد الشيخ أبو العينين شعيشع الإعدادي الثانوي بنين ببيلا

وتوجه رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، لمتابعة سير العمل بلجان البنين بإدارة بيلا التعليمية، حيث تفقد سير العمل بلجنة بيلا الثانوي، والتي تضم معها لجنة معهد كفر الجرايدة الثانوي، ولجان معهد الكوم الطويل الثانوي، وتُعقد هذه اللجان بمعهد الشيخ أبو العينين شعيشع الإعدادي الثانوي بنين ببيلا، وتحتوي اللجنة على 188 طالب موزعين على 13 لجنة، منها 5 لجان لطلاب القسم العلمي، و8 لجان لطلاب القسم الأدبي.

وتأتي جولات رئيس المنطقة المتواصلة من بداية الامتحانات، من أجل الاطمئنان على مدى انتظام سير أعمال الامتحانات بلجان الشهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد المنطقة، وذلك في ظل التواجد اليومي للوفود المتواجده من مشيخة الأزهر، ورئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة، لمتابعة العملية الامتحانية بلجان المنطقة.

التشديد على منع الغش نهائيا

ونوه رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، خلال جولته بتوفير البيئة والجو المناسب للطالبات والمُعلمين لأداء الامتحانات بشكل مثالي، يُحقق لهم كل سُبل الراحة، التي تعينهم على التفوق والنجاح، وحرص على التساؤل مع الطالبات حول محتوى الأسئلة ومطابقتها للزمن المقرر لها، كما شدّد على منع الغش نهائياً، والتصدي لكل أساليبه، متابعا سير العمل بداخل الكنترولات الفرعية لهذه اللجان، وكذا متابعة تواجد الموجهين ورجال المتابعة بداخل اللجان منذ انطلاق اللحظات الأولي لها، مطالبا بأهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المُتبعة، واتباع التعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والواردة من الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

وبنهاية الجولة، أفاد رئيس المنطقة بأنه لا توجد أي شكاوى لدى الطلاب من أداء امتحان النحو اليوم، مشيرا إلى وجود غرفة عمليات بالمنطقة خاصة بمتابعة لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة سير العمل باللجان، والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي قد تواجهها، والتعامل معها بشكل فوري.

يذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية أدى فيها طلاب القسم العلمي الامتحان اليوم في مادة النحو.