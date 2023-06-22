هل يجوز إهداء ثواب الطواف للأحياء؟.. مفتي الجمهورية يجيب

مع حلول شهر ذي الحجة، يحرص المسلمون في جميع أنحاء العالم على أداء مناسك الحج، باعتباره ضمن أركان الإسلام الخمسة، ويأتي من الفروض على المسلم القادر على تنفيذه سواء بدنيا أو ماديا، ولذلك يقدم البعض من الحجاج القدامي على إهداء ثواب الطواف للأحياء كصدقة، ولكن ما حكم هذا الأمر؟

ما حكم إهداء ثواب الطواف للأحياء

أجابت دار الإفتاء على تساؤل حكم إهداء ثواب الطواف للأحياء، قائلة إن هذا الأمر جائز مطلقا من باب هبة الثواب للغير، ويصل ثوابه بإذن الله تعالى؛ مضيفة أن الكريم إذا سُئِل أعطَى وإذا دُعِيَ أجاب؛ ومستشهدة بالحديث النبوي الذي ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحَّى بكبش أقرن، وقال: «هذا عنِّي، وعمَّن لم يُضَحِّ من أمَّتي» رواه أحمد.

الإفتاء توضح حكم إهداء ثواب الطواف للأحياء

وتابعت دار الإفتاء في فتوى للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية عبر الموقع الرسمي للإفتاء، أن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل ثواب الأضحية لمن لم يُضَحِّ من أمته، ومثله سائر القُرَب؛ لاشتراكها في معنى القربة؛ فهو تعليم منه صلى الله عليه وآله وسلم أنَّ الإنسان ينفعه عمل غيره، والاقتداء به هو الاستمساك بالعروة الوثقى.