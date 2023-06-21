دار الإفتاء توضح حكم التصوير في الحج.. جائز بشروط

اعتاد كثير من الحجاج والمعتمرين على تصوير أنفسهم أثناء الطواف أو أداء مناسك الحج والعمرة، فيما يمتنع آخرون عن التصوير، ومؤخرا ورد سؤالا إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم التصوير في الحج.

حكم التصوير في الحج

وأوضحت دار الإفتاء المصرية حكم التصوير في الحج، على موقعها لرسمي مؤكدة أنّ التصوير أثناء مناسك الحج جائز شرعًا بشرط ألَّا يؤدي إلى تعطيل الحجاج الآخرين، والتصوير المبالغ فيه قد يوقعهم في الحرج، خاصة في وجود كبار السن وأصحاب الحالات الخاصة الذين يتأخرون بسبب التقاط الكثير من الصور التذكارية.

وحول حكم التصوير في الحج، لفتت الدار إلى أنّ المبالغة في التصوير أثناء مناسك الحج فيها نوع من الإيذاء وعدم مراعاة الآخرين، قد يوقعهم في الحرج المنهي عنه شرعًا، بل إنه يُعَدُّ من الأفعال المنافية للحال التي ينبغي أن يكون عليها مَن يزور بيت الله الحرام، سواء كان مُحْرِمًا بالحج أو غير محرم، لذا فلا يليق أن ينشغل المحرم بالحج عن أداء المناسك بأي أمر آخر من أمور الدنيا، كالتقاط الصور التذكارية، لأن الأصل أن يكون حاله في هذا الوقت منقطعًا عن الملهيات والشهوات متعلقًا قلبه بربه، ومنشغلًا فكره برضا مولاه، راجيًا قبول حجه، لينال بذلك الأجر، فيرجع كيوم ولدته أمه، لا ذنب ولا إثم عليه.

وجوب الالتزام بالوقار والأدب

وأكدت دار الإفتاء في رده على سؤال عن حكم التصوير في الحج، أن الواجب على المرء المحرم وغير المحرم أن يلتزم الأدبَ والوقارَ أثناء وجوده في الأماكن المقدسة وخاصة البيت الحرام، حيث أمر المولى سبحانه وتعالى بأن نعظم هذا البيت ونحترم قدسيته، كما أن اللائق بالحاج أن يكون منشغلًا بالخشوع في أداء المناسك، حتى ينال رضا المولى سبحانه وتعالى، فيكون حجُّه مبرورًا مقبولًا.