تردد قناة القرآن الكريم السعودية.. تابع شعائر الحج والتكبير والتهليل

أيام مباركة يعيش في رحاب المسلمون أجمع حول العالم، تتجه أنظارهم إلى المملكة العربية السعودية حيث أداء فريضة الحج، وتبث قناة القرآن الكريم السعودية شعائرفريضة الحج تأخذ الناس إلى حيث هناك في الحرم المكي والأماكن المقدسة.

قناة القرآن الكريم السعودية

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» تردد قناة القرآن الكريم السعودية؛ ليتمكن الجمهور من مشاهدة شعائر الحج في تلك الأيام المباركة العشر الأوائل من ذي الحجة.

تردد قناة القران الكريم السعودية

الصناعي نايل سات هو:

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

معامل الترميز: 27500.

معامل الخطأ: 3/4.

يمكن للجمهور في مصر والسعودية والعالم الإسلامي متابعة تردد قناة القرأن الكريم السعودية من خلال الأتي:

قنوات أخرى تنقل شعائر الحج

كما تتوافر نحو عدة قنوات أخرى تنقل شعائر الحج كالتالي:

تردد قناة أهل القرآن

تردد 12398، عمودي، معدل الترميز 27500.

قناة النور للقرآن الكريم

- التردد: 11411.

- الاستقطاب أفقي H.

- معدل الترميز 27500.

تردد قناة عبد الباسط عبد الصمد

- التردد 11179.

- أفقي 27500.

تردد قناة المجد للقرآن الكريم

- التردد 11372.

- أفقي 27500 .

تردد قناة اقرأ

- التردد 12034.

- أفقي 27500.

تردد قناة أزهري

- التردد 11766.

- أفقي 27500.

تردد قناة الرسالة

- التردد 11296.

- أفقي 27500.

تردد قناة الرحمة

- التردد 1087.

- معدل الترميز 27500

استقطاب رأسي.