ما هي شروط الاستطاعة المالية لوجوب الحج؟.. «الإفتاء» توضح

يتطلع المسلمون في شتى أنحاء العالم لأداء مناسك الحج، باعتبارها أحد أركان الإسلام الخمسة، وفرض على كل مسلم قادر عليها، سواء قدرة بدنية أو مادية، إذ توجد شروط لوجوب الحج من الناحية المادية.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» شروط الاستطاعة لوجوب الحج، وهما:

- القدرة المالية على تكلفة الرحلة ذهابًا وإيابًا.

- كفاية من تلزمه نفقتهم خلال مدة السفر.

وأكدت دار الإفتاء في منشورها، أنّه إذ لم يتوفر أي من الشرطين السابق ذكرهما فلا حرج على الشخص من عدم الحج، وله أجر النية.

ويحرص المسلمون خلال أداء مناسك الحج والعمرة على الإكثار من ترديد الدعاء في كل مراحل الحج، ولذلك نشر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، الأدعية المأثورة في الحج والعمرة، ومنها:

دعاء رؤية الكعبة

اللهم أنت السّلامُ وَمِنكَ السّلامُ فَحَيْنَا رَبَّنَا بِالسّلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة، ورد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا.

الدعاء عند دخول الحرم

أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم.