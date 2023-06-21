«أوقاف مطروح» تطلق حملة تجهيز المساجد لصلاة عيد الأضحى

افتتح الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، حملة مكبرة لنظافة وتعقيم المساجد ومشتملاتها من دورات المياه ومُصَلَّى السيدات والساحات الملحقة، لتجهيز المساجد لصلاة عيد الأضحى المبارك.

وبدأت الحملة من المسجد الكبير بحضور قيادات المديرية، وجرى تكليف الإدارات الفرعية بحملة على مستوى إدارات الأوقاف في المراكز والمدن، يشارك فيها المدراء والمفتشون والأئمة والعمال.

حملة نظافة مساجد مطروح

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم الأربعاء، إن حملة نظافة المساجد وساحات صلاة العيد تتواصل حتى صلاة عيد الأضحى، وتعد تقريرًا يوميًا عن ما جرى تنفيذه من المساجد التي تستقبل المصلين لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك.

تخصيص ساحات كبري لصلاة عيد الأضحى

وأضاف وكيل أوقاف مطروح ببيان، أنه جري تخصيص عدد من الساحات الكبرى لأداء صلاة عيد الأضحى، كالساحة الشعبية بمركز شباب مطروح، وغيرها إضافة للمساجد الكبرى وساحاتها كمسجد العوام والمسجد الكبير والقرية الحمراء، والكبير بمدينة السلوم، والفتح في مدينة براني والمسجد الكبير في سيدي عبد الرحمن، ومسجد القرية 27 بالبنجر، ومسجد الملك بسيوة وهذه المساجد تتمتع بساحات كبرى حولها إضافة إلى المساجد التي تؤدى فيها الجمعة.

وأشار إلى أن حملة نظافة وتعقيم المساجد تأتي إستجابة لأمر نبوي، فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن عائشة- رضي الله عنها - قالت: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيَّب».