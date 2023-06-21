عدد الإجازات الرسمية لعيد الأضحى 2023.. وموعد صلاة العيد

حسمت الحكومة المصرية عدد أيام الإجازات الرسمية لعيد الأضحى 2023، قبل أقل من أسبوع على العيد، حيث صدر أمس قرار رسمي من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد أيام إجازة عيد الأضحى.

عدد الإجازات الرسمية لعيد الأضحى 2023

7 أيام متتالية هي عدد الإجازات الرسمية لعيد الأضحى 2023، حسب ما أعلنت الحكومة المصرية للعاملين في القطاع العام والهيئات الاقتصادية المختلفة بالدولة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، مع استمرار امتحانات الثانوية وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.

ومن المقرر أن تبدأ الإجازة من الثلاثاء 27 يونيو (وقفة عرفة) وتستمر حتى الاثنين 3 يوليو، ووفقًا لقانون العمل، كل أيام الإجازة ستكون مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص.

موعد صلاة العيد في القاهرة والمحافظات

صلاة العيد في المنصورة 6.18.

صلاة العيد في الزقازيق 6.19.

صلاة العيد في الإسكندرية 6.24.

صلاة العيد في بورسعيد 6.14.

صلاة العيد في السويس 6.16.

صلاة العيد في العريش 6.08 .

صلاة العيد في القاهرة 6.21 دقيقة.

صلاة العيد في الجيزة 6.22 دقيقة.

صلاة العيد في شرم الشيخ 6.14.

صلاة العيد في دمنهور 6.22 .

صلاة العيد في طنطا 6.20.

صلاة العيد في الطور 6.16.

صلاة العيد في سانت كاترين 6.14.

صلاة العيد في طابا 6.08.

صلاة العيد في بنها 6.21.

صلاة العيد في شبين الكوم 6.21.

صلاة العيد في كفر الشيخ 6.20.

صلاة العيد في الفيوم 6.25.

صلاة العيد في بني سويف 6.24.

صلاة العيد في المنيا 6.28.

صلاة العيد في أسيوط 6.28.

صلاة العيد في سوهاج 6.28.

صلاة العيد في قنا 6.24.

صلاة العيد في أسوان 6.28.

صلاة العيد في أبوسمبل 6.37.

صلاة العيد في مرسى مطروح 6.34.

صلاة العيد في السلوم 6.42

صلاة العيد في نويبع 6.10.

صلاة العيد في حلايب 6.17.

صلاة العيد في شلاتين 6.19.

صلاة العيد في الغردقة 6.18.

صلاة العيد في الخارجة 6.36.

صلاة العيد في الإسماعيلية 6.16.

صلاة العيد في دمياط 6.16.