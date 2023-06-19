موعد وأماكن ساحات صلاة العيد 2023 في السويس، من أكثر الأمور التي يرغب المواطنون في معرفتها، حتى يتمكنوا من أداء الفريضة في أوقاتها.

وبحسب ما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 يكون في تمام الساعة السادسة و16 دقيقة.

موعد وأماكن ساحات صلاة عيد الأضحى في السويس

وتبذل مديرية الأوقاف جهدا كبيرا، في إعداد ساحات أداء صلاة العيد في أحياء محافظة السويس، وكذلك المساجد التي تؤدي في صلاة العيد، وجرى تحديدها بالمساجد، حيث يحدد لكل مكان أمام وخطيب.

وتجهز الساحات في أحياء محافظة السويس، ويجرى فرشها بالسجاد، والحصير، ويفضل بعض من أهالي السويس، الذين يسكنون فى أطراف المدينة، أن يذهبون لأحياء بعينها، لأداء صلاة العيد

ساحات الصلاة تنتشر في أحياء السويس

وتنتشر أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى في محافظة السويس، وهي كالتالي:

- حي فيصل، وهي ساحة عبد الله صالح المقابلة لديوان حي فيصل أشهر وأقدم الساحات.

- ساحة على ابن أبي طالب، الجامع الكبير كثاني أشهر ساحة في الحي والتي اشتهرت في الأونة الأخيرة كأكبر ساحات، وتقع في مدخل مدينة السلام بجوار جامعة السويس.

ويأتي المصلين إليها من مختلف الأنحاء داخل محافظة السويس، وتستوعب آلاف المصلين، وتهتم مختلف الأجهزة في التواجد هناك من تأمين ومرور وإسعاف، لإخراج الصلاة على أفضل ما يكون، هذا بالإضافة إلى ساحة حديقة مسجد النبي موسى والخالدين.