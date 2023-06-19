أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية مواقيت صلاة العيد الكبير 2023 بجميع المحافظات والمدن في مصر بالتزامن مع رفع حالة الطوارئ في جميع المحافظات استعداداً لعيد الأضحى يوم الأربعاء بعد المقبل.

مواقيت صلاة العيد الكبير 2023 بجميع المحافظات والمدن في مصر.. العريش أول المدن

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن أن مدينتي العريش وطابا هما أول المدن المصرية التي تحتفل بصلاة عيد الأضحى في تمام الساعة السادسة و8 دقائق طبقاً ضمن مواقيت صلاة العيد الكبير 2023 بجميع المحافظات والمدن في مصر فيما تأتي مدينة السلوم في آخر المدن في تمام الساعة السادسة و42 دقيقة يوم الأربعاء بعد المقبل.

مواقيت صلاة العيد الكبير 2023 بجميع المحافظات والمدن في مصر

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية مواعيد القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة ضمن مواقيت صلاة العيد الكبير 2023 بجميع المحافظات والمدن في مصر.

القاهرة:6:21

الجيزة: 6:22

بنها: 6:21

مواقيت صلاة العيد الكبير في الإسكندرية ومطروح

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية مواعيد الإسكندرية ومدن البحر المتوسط ضمن مواقيت صلاة العيد الكبير 2023 بجميع المحافظات والمدن في مصر.

كفر الشيخ:6:20

دمنهور:6:22

مرسي مطروح: 6:34

دمياط:6:16

السلوم : 6:42

مواقيت صلاة العيد الكبير 2023 في مدن القناة وسيناء

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن المواعيد في مدن القناة وسيناء مواقيت صلاة العيد الكبير 2023 بجميع المحافظات والمدن في مصر.

السويس:6:16

بورسعيد: 6:14

الإسماعيلية: 6:16

العريش:6:08

الطور:6:16

سانت كاترين:6:14

طابا:6:08

شرم الشيخ: 6:14

نويبع: 6:10

مواقيت صلاة العيد الكبير 2023 بجميع المحافظات والمدن في مصر.. مدن الدلتا

أما المواعيد في مدن الدلتا ضمن مواقيت صلاة العيد الكبير 2023 بجميع المحافظات والمدن في مصر فجاء كالتالي:

طنطا: 6:20

المنصورة: 6:18

الزقازيق : 6:19

شبين الكوم: 6:21

مواقيت صلاة العيد في مدن شمال الصعيد

بينما المواعيد مدن شمال الصعيد ضمن مواقيت صلاة العيد الكبير 2023 بجميع المحافظات والمدن في مصر فجاءت كالتالي:

الفيوم:6:25

بني سويف: 6:24

المنيا:6:28

أسيوط: 6:28

سوهاج: 6:28

الغردقة : 6:18

مواقيت صلاة العيد الكبير في جنوب الصعيد

المواعيد في مدن جنوب الصعيد ضمن مواقيت صلاة العيد الكبير 2023 بجميع المحافظات والمدن في مصر جاءت كالتالي:

قنا: 6:24

أسوان:6:28

أبو سمبل: 6:34

الخارجة: 6:36

حلايب: 6:17

شلاتين: 6:19