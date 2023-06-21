المنتج صفي الدين محمود: يسري نصر الله محب ومخلص للسينما وصناعها

روى المنتج صفي الدين محمود عن اللقاء الأول الذي جمعه بالمخرج الكبير يسري نصر الله خلال تصوير فيلم «دم الغزال»، قائلا: «أول مرة أشوف فيها يسري نصرالله كنا بنصور فيلم دم الغزال مع المخرج الكبير محمد ياسين، كنا بنصور مشهد في الحارة وفيه حركة مجاميع كتير».

وتابع صفي الدين محمود في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»، «فجأة لقيت يسري نصر الله قدامي بيقولي قولي أساعدك إزاي.. شغلني، وقتها كنت مساعد تالت أو رابع»، متابعا: «وبحكم سنين كتير عدت أصبح عندي يقين أن يسري أكتر إنسان قابلته في حياتي محب ومخلص للسينما وصناعها».

وأضاف: «تكريم يسري هو تكريم لمهنة المخرج، شكرا لمهرجان القاهرة، شكرا يسري على دعمك ونصايحك لمخرجين كتير من الشباب».

القاهرة السينمائي يكرم يسري نصر الله بـ «الهرم الذهبي»

وقررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي تكريم المخرج يسري نصر الله بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر عن مسيرته المهنية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 45 التي تنطلق نوفمبر المقبل.