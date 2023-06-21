«جودة التعليم»: اعتماد عدد كبير من الكليات والمدارس والبرامج

عقد الدكتور علاء عشماوي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، صباح اليوم، اجتماعا لاتخاذ عدد من القرارات الخاصة بمؤسسات وبرامج التعليم العالي، ومؤسسات التعليم قبل الجامعي، والتعليم الأزهري.

وفي ضوء قرارات مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، جرى اعتماد 8 كليات و23 برنامج تعليم عالي، وفيما يتعلق بالتعليم الأزهري جرى اعتماد كلية تابعة لجامعة الأزهر.

منح مهلة لاستيفاء جوانب القصور لكليتين

كما قرر مجلس الإدارة في اجتماعه، منح مهلة لاستيفاء جوانب القصور لكليتين و7 برامج تعليمية، أما فيما يتعلق بعدم الاعتماد، تقرر عدم اعتماد كلية واحدة وبرنامجين.

وفيما يختص مؤسسات التعليم قبل الجامعي التابعة لوزراة التربية والتعليم، جرى اعتماد 148، ومنح مهلة لاستيفاء جوانب القصور لـ16 مدرسة.

وبالنسبة للمعاهد الأزهرية، جرى اعتماد 69 معهدا أزهريا، مع منح مهلة لاستيفاء جوانب القصور لمعهد أزهري واحد.

وعقب الاجتماع، صرح الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، رئيس المجلس، بأن الوصول إلى مستويات عالية من جودة التعليم وفق أهم وأبرز المعايير العالمية، يظل هدفا سنعمل جاهدين من أجل تحقيقه بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة المعنية.

الرئيس يؤكد على أهمية التعليم وجودته

وقال الدكتور عشماوي، إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمر حول أهمية التعليم وجودته من أجل مستقبل أفضل لمصر، يظل حافزا قويا لترجمة هذا التوجه على أرض الواقع بما يحقق فعليا رؤية مصر 2023.

وأشار إلى أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بما يمكن أن تقدمة من دعم لمؤسسات التعليم المختلفة لتهيئتها للاعتماد، وكذلك تفعيل الإطار الوطني للمؤهلات.