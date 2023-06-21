تعيين خالد عمران مديرا عاما لإدارة وتنمية المواهب بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، صدور القرار الوزاري رقم 1114 لسنة 2023 بتعيين خالد عمران أحمد خليفة في وظيفة مديرا عاما للإدارة العامة لإدارة و تنمية المواهب بجامعة أسيوط لمدة عام كامل.

تحديد الاحتياجات المستقبلية

ووجه رئيس جامعة أسيوط، المدير الجديد، ضرورة تنفيذ آليات للتطوير والتحفيز و لأداء العاملين بالجامعة، مع تحديد الاحتياجات المستقبلية من الموارد البشرية بالجامعة وتوفير فرص التدريب اللازمة، مع تطبيق معايير تقييم ومؤشرات قياس الأداء الوظيفي على مستوى جميع الوظائف بما يحقق خطة الأداء المستهدفة، ويتفق مع استراتيجية تطوير الجهاز الإداري بالجامعة.

نجاح عملية تجميد بويضات سيدة

هنأ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، مستشفى صحة المرأة الجامعي لإجراء عملية لتجميد بويضات مريضة أورام؛ للحفاظ على خصوبتها، وفرصتها في الإنجاب؛ بعد انتهاء فترة العلاج، التي تعد الحل الأمثل للسيدات اللاتي يعانين من مرض السرطان.

وقال الدكتور المنشاوي، إن جامعة أسيوط حريصة على رفع مستوى أداء الخدمات العلاجية بمستشفياتها الجامعية، مؤكدا أن الجامعة تسخر كافة إمكانيات مستشفياتها، وتضع خبرة كبار أساتذتها؛ لتطوير المنظومة الصحية بالكامل، في إطار الدور المجتمعي للجامعة، التي تعمل بالتوازي مع خطط ورؤية الدولة المصرية في تحسين المنظومة الطبية في مصر، مؤكدا أن عملية تجميد بويضات مريضات الأورام تمت وفقًا لبرتوكول التحالف المشترك الذى يجمع بين قسم أمراض النساء والتوليد و قسم علاج الأورام، الذي تم توقيعه في 12 من فبراير 2023.